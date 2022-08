Le mariage entre l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) de Claudine Prudencio et le parti Bloc Républicain (Br) de Abdoulaye Bio Tchané n’a été qu’un feu de paille. Les deux partis avaient officialisé leur fusion le vendredi 15 octobre 2021. Selon Le Matinal, c’est à travers une correspondance envoyée par les soins de l’huissier de justice près le Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo et la Cour d’Appel de Cotonou que Marc Orékan de la formation politique de la présidente d’Institut National de la femme (INF) a fait signifier aux responsables du parti Bloc Républicain leur divorce.

La séparation de l’Udbn et du Br, selon les responsables du parti de Claudine Prudencio, est motivée par un malaise entre les deux formations politiques notamment le mépris à l’égard des militants de l’Udbn depuis que le parti a officialisé son mariage avec le Br et la guéguerre de positionnement des militants en vue des prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. Avec la suspension des activités de l’Udbn au sein du Br, on se demande si le parti de Claudine Prudencio n’est-il pas en train de préparer un autre coup, ceci pour adhérer le parti Union progressiste (UP) du Professeur Joseph Dhjogbénou ?