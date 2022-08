Les festivités du 1er août 2022 ont présenté à la face du monde un Bénin plus uni et plus désirable. Cette décrispation observée doit être poursuivie et renforcée par d’autres concessions. Le chef de l’Etat semble être sollicité comme le porteur d’eau qui va éteindre définitivement l’incendie qui dévore la maison Bénin. Un Patrice Talon qui saute tel un amoureux dans les bras du patriarche Nicéphore Soglo. Quelques secondes après, le voilà encore tout souriant et échangeant en toute complicité avec son prédécesseur Boni Yayi. Puis après, on vit ce dernier deviser avec Bruno Amoussou tout souriant. Toutes ces images de grande émotion ont été projetées sur le petit écran et suivies avec grande satisfaction par la grande majorité des Béninois qui découvrent ce génie de leurs dirigeants à se mettre au-dessus de leurs divergences et de leurs égos du moment. Ces images sont inédites. Depuis 2016, c’est la première…

