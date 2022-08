Le Parti du Renouveau démocratique (Prd) et le parti Union progressiste (Up) ont fusionné pour donner naissance au parti Union Progressiste Le Renouveau (UPR). Le protocole d’accord qui officialise la fusion UP-Prd a été signé respectivement par les Présidents Adrien Houngbédji et Joseph Djogbénou et rendu public le dimanche 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo au cours d’un géant meeting. Cette fusion de l’Up et du Prd pourrait-elle inspirer les partis de l’opposition ? Au niveau du parti « Les Démocrates », ce n’est pas à l’ordre du jour.

Le Secrétaire administratif dudit parti, Ouassagari Chabi Sika Abdel Karim, reçu ce mercredi 24 août 2022 sur Frissons Radio, a déclaré que les discussions sont quand même en cours avec d’autres formations politiques de l’opposition en vue des législatives de janvier 2023.Mais il s'est souvenu que les difficultés rencontrées par les formations politiques de l’opposition en 2019 lors du processus de mise en conformité doivent les pousser à la prudence. Il a expliqué que ces formations politiques de l’opposition comme « Les Démocrates » ont intérêt aujourd’hui à ne pas s’engager dans un processus de fusion parce que cela serait une porte ouverte que le gouvernement pourrait utiliser comme en 2019 lors des élections législatives.

Ouassagari Karim a fait savoir que ceux qui engagent ce processus de fusion à deux mois du dépôt des dossiers de candidatures, c’est ceux qui sont sûrs que le ministre de l’intérieur pourrait leur délivrer séance tenante un document pour se porter candidat aux prochaines élections législatives. «Les Démocrates pourraient-ils aller seul» s’est -il demandé avant d’ajouter que « beaucoup de propositions sont sur la table ». Il a cité par exemple le cas du Front pour la Restauration de la démocratie.

Un front qui, selon lui, existe mais n’a pas disparu. Il a laissé entendre que les membres des partis politiques de l’opposition se concertent et qu’ils trouveront la meilleure formule qui puisse leur permettre de prendre part à ces élections législatives. Également le Secrétaire administratif du parti « Les Démocrates » a révélé qu’ils sont en train de discuter de la meilleure stratégie qui va leur permettre de savoir en réalité la meilleure formule à utiliser pour participer aux législatives du dimanche 08 janvier 2023. Pour lui, au moment opportun, les responsables des partis politiques de l’opposition vont mettre sur la place publique ce qui a été retenu. Il n’a pas manqué encore d’insister que « Les Démocrates » ne vont même pas s’engager dans un projet de fusion quand on sait la personne que « nous avons en face ».