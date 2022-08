Le divorce entre l’Union démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn)et le parti Bloc Républicain (Br) a suscité beaucoup de réactions au sein de la classe politique béninoise. Une liste des partis politiques a été rendue publique tout récemment par le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et publiée par le média Bi news.

La présence de l’Udbn sur cette liste vient battre en brèche les arguments avancés par les responsables du parti Bloc Républicain, selon lesquels,« l’accord de mise ensemble du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) consacre l’absorption de l’UDBN par le BR à tous les niveaux décentralisés du BR ».

La formation politique de la présidente de l’Institut National de la Femme (INF), en retrouvant son autonomie, peut donc envisager de nouer des accords politiques avec d’autres partis politiques les plus en vue. Si l’Udbn se rapprochait du parti Union progressiste Le Renouveau (Up Le Renouveau), né de la fusion du parti Union Progressiste (Up) et du Parti du Renouveau démocratique (Prd), cela ne doit étonner personne.

Certains acteurs politiques ont commencé à faire déjà de clin d’œil à cette nouvelle formation politique afin de l’intégrer pour tirer plus tard des privilèges. Ces acteurs politiques préfèrent donc être sous l’ombre et non sous le chaud soleil. Il est certain que les partis qui continuent de faire de la résistance rentreront bientôt dans les rangs.