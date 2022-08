Le tribunal de Cotonou a tranché le cas d'un vendeur ambulant de cartes sim âgé de 24 ans ce jeudi 11 août 2022. L'homme en question a été privé de liberté depuis 2017 pour viol sur mineure et recel de vol. Il a été acquitté quant aux accusations de viol. Cependant, en ce qui concerne le second fait à lui reprocher, le tribunal l'a condamné à 24 mois de prison. Après cinq ans derrière les barreaux, il a recouvré sa liberté à l'issue du procès. Il était impliqué dans ce dossier avec sa petite amie qui avait déjà été libérée deux ans après un accouchement en prison.

A la barre, l'accusé n'a pas reconnu les faits de viol portés à sa charge de même que la présumée victime âgée de 16 ans au moment des faits. Contrairement aux affirmations de ses parents, cette fille a déclaré que ses relations sexuelles avec le mis en cause ont été consentantes, d'après Banouto. En effet, la fille en question a été placée chez sa tante après le décès de sa mère. Mais, elle a quitté le domicile de sa tutrice pour s'installer chez cet homme à l'insu de ses parents. Elle aurait dérobé une somme estimée à plus de 100.000 francs CFA à sa tante qu'elle aurait remise à son copain. La tante a alors accusé les deux amoureux pour vol et recel de vol. Banouto rapporte qu'en prison, l'homme s'est converti en musulman afin de pouvoir se marier à cette fille et reprendre son enfant pour qu'ils fondent une famille.