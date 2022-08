Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies s’est une fois encore prononcée sur la crise ukrainienne. A la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée ce lundi à Tokyo au Japon, Antonio Guterres estime qu’il est inconcevable que des centrales nucléaires soient attaquées. Aussi, espère-t-il que cette situation prendra fin bientôt. «Toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire», fait remarquer le responsable des Nations Unies.

"J'espère que ces attaques prendront fin"

Il a notamment évoqué les affrontements qui ont lieu autour de la plus grande centrale de Zaporijjia. Pour lui, cette situation devrait prendre afin que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) puisse avoir accès à la centrale. «J’espère que ces attaques prendront fin. En même temps, j’espère que l’AIEA pourra accéder à la centrale» de Zaporijjia. Depuis plusieurs jours, la partie russe et celle ukrainienne s’accusent mutuellement de cette situation qui prévaut autour de la plus grande centrale nucléaire en Europe.

"L'humanité joue avec un pistolet chargé"

Ces mots du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies font suite à la déclaration qu’il a faites lors des commémorations du bombardement de Hiroshima. Il y a 77 ans, «des dizaines de milliers de personnes ont été tuées d’un coup dans cette ville. Des femmes, des enfants et des hommes ont été incinérés dans un feu infernal», s’est-il rappelé. Aujourd’hui, «des crises à forte connotation nucléaire se propagent rapidement, du Moyen-Orient à la péninsule coréenne en passant par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’humanité joue avec un pistolet chargé», a-t-il ajouté.