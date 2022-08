Les représentants du peuple de la 8ème législature ont adopté le vendredi 12 août 2022, au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, la loi modifiée portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote à l’unanimité des députés présents ou représentés moins une voix contre. Reçu ce mardi 16 août 2022 sur Frissons Radio, le député Abdoulaye Gounou a apporté des précisions sur le vote de cette nouvelle loi modifiée. Selon lui, ce nouveau texte ne change pas grande chose mais il s'agit d'une forme de mise à jour.

Le parlementaire a fait savoir que la loi N°2022-15 modifiant et complétant celle de 2013--09 du 03 septembre 2013 portant détermination et fixation des centres de vote en République du Bénin n’est pas une refonte de la carte de la configuration fixant les bureaux ou centres de vote. Pour le député Abdoulaye Gounou, il s’agit plus concrètement d’un réajustement et plus précisément d’une actualisation des centres et bureaux de vote. Il a expliqué que l’Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP) avait tenu conjointement une séance de travail avec la Cena pour se rendre compte de l’état des centres et bureaux de vote.

Cette séance de travail a permis aux deux structures en charge des élections au Bénin de voir si certains bureaux de vote sont encore opérationnels. Il a informé qu'à la suite de ces tournées, l’Anip a fait des propositions qu’elle a envoyées à l’Assemblée nationale. Sur le terrain, l’Anip a constaté qu’il y a des centres de vote qui sont des centres que de nom et qui concrètement n’ont plus d’existence effective. Aussi, le constat fait par l’Anip sur le terrain est qu’il y a également des centres de vote qui ont dépassé le plafond des 5000 votants.

Ces bureaux de vote surpeuplés ont dû être revus par les députés. Pour corriger cette anomalie, l’Anip a suggéré que les bureaux de vote complémentaires soient créés afin de désengorger ces bureaux-là. Alors, pour Abdoulaye Gounou, « ce n’est pas qu’on va aller créer les bureaux ailleurs ». Mais ces bureaux qui sont créés sont immédiatement à côté. Quant aux centres de vote qui ne sont plus opérationnels soit du fait des inondations, ceux-ci ont été juste déplacés dans un environnement voisin immédiat.