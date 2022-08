La Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) a organisé ce vendredi 26 août 2022 une conférence publique pour protester contre la cherté de la vie au Bénin. Mobilisés à la bourse du travail de Cotonou, les militants venus de tous les départements du Bénin réclament des mesures d’atténuation de la part du gouvernement. Cette conférence publique est soutenue par d’autres confédérations syndicales telles que la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) et la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin).

Le Secrétaire général de la CSA -Bénin, Anselme Amoussou a, lors de la Conférence publique, rappelé au gouvernement que la vie est toujours plus chère. Il a dénoncé le silence et le mépris de l’Etat béninois face aux cris de détresse des populations. Selon le Secrétaire général de la CSA-Bénin, ses militants et lui sont venus pour protester contre le choix hasardeux que le gouvernement a fait de ne pas respecter ses engagements et d’attirer l’attention de ce dernier et celle de l’opinion publique sur les risques d’essoufflement de la cohésion sociale.

Dans son message à l’endroit des travailleurs qui ont fait massivement le déplacement de la Bourse du travail, Anselme Amoussou leur a fait toucher sur le bout des doigts la dégradation du pouvoir d’achat du peuple béninois. Il a révélé que l’indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du mois de juillet 2022 dévoilé par l’Institut national de la statistique et de la Démographie (INStaD) a enregistré une hausse de l’inflation de près de deux points en un mois entre juin et juillet 2022. La hausse mensuelle de l’Indice est, selon lui, due surtout à l’augmentation des prix des biens de la fonction « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées ».

Le Secrétaire général de la CSA -Bénin a montré que d’un taux de croissance de 3,3% en 2016, celui-ci est passé successivement à 5,7% en 2017, 6,7% en 2018,6,9 % en 2019 et 7,2 % en 2021 mais il a chuté en 2020 à 3,8 %. Selon le Secrétaire général Anselme Amoussou, la somme cumulée de ces 6 taux de croissance fait 33,6% en six (06) années du régime du Président Patrice Talon. Pour lui, sur la base des recettes internes collectées par l’Etat béninois, la population béninoise est en train de devenir progressivement des citoyens modèles en matière de paiement des taxes et impôts.

La Csa-Bénin a fait savoir alors au gouvernement que son devoir est de veiller au bien-être individuel et collectif de la population. C’est pourquoi il a porté à la connaissance du gouvernement que « cela passe par le respect des engagements, les efforts pour l’apaisement social sans lequel aucun développement n’est envisageable » et également par « le partage équitable de la prospérité induite par l’effort commun ».