Au cours du week-end écoulé, un mystérieux trou a été découvert au Chili. Sur les réseaux sociaux, l'image du trou large de 25m et qui a 200m de profondeur a été largement partagé sur les réseaux sociaux depuis qu'il a été découvert le week-end dernier au Chili plus précisément dans la région d’Atacama. L'apparition de ce trou, a suscité l'inquiétude chez les autorités de ce pays d'Amérique du Sud.

Un gigantesque trou qui inquiète les autorités a été découvert la semaine dernière au Chili. C'est à 600 kilomètres au nord de la capitale Santiago, que le trou qui a une profondeur de 200 mètres a été découvert non loin des habitations dans la région. Après l'apparition de ce trou mystérieux, une entreprise minière a été indexée par le maire de la ville de Tierra Amarilla qui a révélé que des explosions se faisaient ressentir dans sa ville ses derniers jours selon le média français Libération.

«Nous avons toujours eu la crainte qu’une telle chose puisse se produire […]. Aujourd’hui c’est arrivé sur une propriété agricole, mais notre plus grande crainte est que cela puisse se produire dans un lieu peuplé, dans une rue, dans une école.», a affirmé le maire de Tierra Amarilla qui dit ne pas être surpris de l'apparition de ce méga trou. Selon l'élu, c'est le plus grand gouffre que sa localité a connu. «C’est le plus grand gouffre que nous ayons vu. Nous sommes très inquiets car il continue de s’étendre. Notre communauté n’avait jamais vu ça», a affirmé l'élu.