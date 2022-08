Ce jeudi 25 août 2022, un Américain du nom de Shadeed Abdulmateen a été condamné à mort en appel par le Tribunal populaire supérieur du Zhejiang (Est) en Chine. Cette sentence intervient en effet dans le cadre d’une affaire relative à l'assassinat à l'arme blanche de sa compagne. La victime avait menacé de rompre avec le mis en cause. Cette décision de justice est la seconde qui a été rendue dans cette affaire. En effet, déjà en première instance en avril dernier, l’accusé avait écopé de la même peine.

Menace de séparation

Aussi, avait-il interjeté appel. Selon les informations rapportées sur ce drame, le mis en cause avait rencontré la victime en 2019 et a entamé avec elle une aventure. En mai 2021, la femme a annoncé son intention de mettre fin à la relation. Cette décision aura suffi pour que l’homme s’en prenne physiquement à la jeune femme. Armé d’un couteau, l’homme a mortellement attaqué au cou et au visage la jeune âgée seulement de 21 ans.

Akmal Shaikh exécuté pour trafic de drogue

Rappelons que même s’il est rare que de telles condamnations soient prononcées contre les ressortissants occidentaux, un cas d’exécution de citoyen détenant la nationalité européenne en Chine existe. C’est en effet celui d'Akmal Shaikh. Ce ressortissant britannique de 53 ans avait été exécuté par injection en 2010. Il avait écopé d’une peine de mort pour trafic de drogue. Selon l'ONG Reprieve, ce père de famille de trois enfants est le premier ressortissant européen exécuté en Chine depuis 50 ans.