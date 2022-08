Condamné à 5 ans de prison avec trois de ses collègues pour avoir perçu des rétro-commissions, Laurent Mètongnon, par le biais de ses avocats conseils, a formulé un recours depuis plus de deux (02) ans contre l’arrêt n°21/CRIET/2C.COR rendu le 24 juin 2019 par la Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans l’affaire CNSS/BIBE. Dans sa demande formulée, l’ex- Secrétaire général de la Fédération des syndicats de travailleurs de l’administration des finances (Fésyntra-Finances) a demandé à la Cour suprême de casser la décision rendue par la Criet.

Donnant suite ce vendredi 26 août 2022 à la demande de la défense de Laurent Mètongnon, la Cour suprême a déclaré irrecevable le recours formulé par les avocats du l’ex Secrétaire général de la Fésyntra-Finances et rejeté la demande de casser la décision de la Criet. C’est qu’a rapporté, selon Le Matinal à la sortie de l’audience Maître Aboubacar Baparapé.

L‘arrêt de la Criet étant donc confirmé, Maître Aboubacar Baparapé a précisé que Laurent Metongnon et consorts vont continuer de purger leurs peines et « en novembre prochain on va les accueillir en famille ». « C’est à ça qu’on va s’en tenir, faut plus qu’on aille sur des hypothèses » a-t-il fait savoir.