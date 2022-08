Depuis un peu plus de 2 ans maintenant, le virus Covid-19 frappe le monde et a endeuillé de nombreuses familles. Plusieurs millions de personnes ont malheureusement perdu la vie après avoir contracté le virus. Ce vendredi 5 août 2022, une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet révèle qu'un patient sur huit développe l'un des symptômes du "Covid long" à long terme.

De nouvelles révélations sur le virus du Covid-19 qui frappe le monde depuis quelques années. C'est dans la revue The Lancet que ces révélations ont été faites à travers une étude. Selon l'étude, un patient sur huit développe l'un des symptômes du "Covid long" à long terme. Les auteurs révèlent que "chez 12,7% des patients, on peut attribuer ces symptômes au Covid-19", trois à cinq mois après l'infection.

Ces symptômes sont entre autres "des douleurs abdominales, des difficultés et des douleurs respiratoires, des douleurs musculaires, une agueusie ou une anosmie, des picotements, une gêne dans la gorge, des bouffées de chaleur ou de froid, une lourdeur des bras ou des jambes ainsi qu'une fatigue générale", énumère cette étude publiée. Selon plusieurs médias internationaux, les travaux ont été effectués aux Pays-Bas.