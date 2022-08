Presque six mois maintenant que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Sur le terrain, la situation est très tendue et les forces armées des deux camps se donnent les moyens pour faire pencher la balance de leur côté. Depuis quelques heures, des médias internationaux ont annoncé que la Russie a abattu un drone ukrainien dans une grande ville de Crimée plus précisément près de l'aéroport de Sébastopol.

Dans la soirée d'hier jeudi, la Russie a abattu un drone ukrainien dans une grande de Crimée. Avant cela, la Russie avait activé la défense antiaérienne non loin de la ville de Kertch, située en Crimée. «Les systèmes de défense antiaérienne ont été activés à Kertch. Il n'y a aucun danger pour la ville ou le pont», avait déclaré Oleg Krioutchkov, un responsable régional selon des agences de presse russes.

Plus tard, Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de Sébastopol, proche de Moscou a affirmé sur sa chaine Telegram qu'il n'y avait aucun dégât après l'abattage d'un drone ukrainien. «Selon les données préliminaires, un drone a été abattu près de l'aéroport Belbek par la défense antiaérienne. Il n'y a pas de dégât», avait affirmé le responsable local. Dans la même soirée d'hier, un dépôt de munitions russe non loin de la frontière ukrainienne a pris feu. Des habitants de deux villages russes ont dû être évacués. Aucune victime n'est à déplorer.