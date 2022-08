Dans la journée d'hier, nous vous annoncions que Moscou a abattu un drone ukrainien en Crimée. Depuis presque six mois maintenant, les forces armées de la Russie et de l'Ukraine s'affrontent sur le terrain. Chaque jour qui passe, le bilan des dégâts matériels s'alourdit dans chaque camp. Dans le matinée de ce samedi, un autre drone a été abattu par les forces russes. C'est l'information rapportée par le média américain, The Washington Post.

La Russie dit avoir une nouvelle fois abattu un drone qui s'avançait vers le quartier général de la flotte russe en Mer noire. C'est le gouverneur de Sébastopol qui a révélé l'information sur la messagerie Telegram ce samedi. "Le drone a été abattu juste au-dessus de l'état-major de la Flotte, il est tombé sur le toit et a pris feu", a écrit Mikhaïl Razvojaïev sur l'application russe, rapporte le média français BFMTV.

Selon le même média qui cite le responsable locale de cette région sous contrôle de la Fédération de Russie, l'incident n'a pas causé de pertes en vies humaines ou de blessés mais aussi pas "de graves dégâts". Pour rappel, dans la journée d'hier, le gouverneur de Sébastopol, affirmait qu'il n'y avait aucun dégât après l'abattage d'un drone ukrainien. «Selon les données préliminaires, un drone a été abattu près de l'aéroport Belbek par la défense antiaérienne. Il n'y a pas de dégât», avait déclaré le gouverneur.