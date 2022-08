L’offensive en Ukraine lancée par le président russe Vladimir Poutine continue d’être au centre de l’actualité internationale. Dans une interview accordée à un média russe, un officiel chinois a pointé du doigt la responsabilité des Etats-Unis dans la situation. Au micro de l’agence de presse d’Etat TASS, l’ambassadeur de la Chine en Russie, Zhang Hanhui, a accusé les USA d’être à la base de la crise en Ukraine. D’après lui, Washington met Moscou au pied du mur, avec plusieurs élargissements de l’OTAN et un soutien aux forces pro-Ukraine.

Le dernier objectif des USA est « d'épuiser et d'écraser la Russie »

« En tant qu'initiateur et principal instigateur de la crise ukrainienne, Washington, tout en imposant des sanctions globales sans précédent à la Russie, continue de fournir des armes et du matériel militaire à l'Ukraine » a-t-il déclaré. Il a par ailleurs estimé que le dernier objectif des USA est « d'épuiser et d'écraser la Russie avec une guerre prolongée et le gourdin des sanctions ». Notons qu’au cours de son intervention, Zhang Hanhui a également indiqué que les relations diplomatiques sino-russes ne se sont jamais aussi bien portées, puisqu’elles se caractérisent notamment par le plus haut niveau de confiance mutuelle.

Pour rappel, les propos de Zhang Hanhui interviennent dans un contexte de tensions entre la Chine et Taïwan, suite à la visite de la présidente démocrate de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi sur l'île autonome. Cette dernière s’était rendue sur cette dernière en dépit des multiples avertissements de Pékin. Suite à cette visite que les autorités chinoisent considèrent comme une provocation de Washington, la Chine a riposté en lançant des exercices militaires autour de Taïwan qui se sont achevés hier mercredi 10 août 2022.