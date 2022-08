L’ancien président béninois Boni Yayi est préoccupé par les crises dans le monde. Dans une récente publication sur sa page facebook, l’ex-chef d’Etat fervent évangélique, trouve que « l’humanité vit dans l’incertitude, sans gouvernail », depuis « la chute d’Adam et d’Eve en passant par les deux guerres mondiales ». L’homme du 21ème siècle peut-il mettre fin à cette dangereuse aventure ? s’interroge ensuite l’ex-locataire du Palais de la Marina.

En tout cas, le monde d’aujourd’hui n’a pas l’air d’aller mieux et Boni Yayi le sait. Il constate même l’impuissance de l’Onu devant ces crises. « En ce moment de fin du monde, les institutions onusiennes en dépit de leurs efforts, ont atteint leurs limites et par le droit de veto de cinq pays du conseil de sécurité, elles sont incapables d’arrêter les crises sanitaires, climatiques, sécuritaires…, et d’imposer l’amitié des Peuples (la crise Ukrainienne, les conflits internes et entre Etats en Afrique, et autres etc en sont des preuves). Elles ne sont pas aidées par les institutions comme l’OTAN pour instaurer la paix et la quiétude dans le monde » constate l’ancien président béninois.

Pour lui, la transformation de nos Nations ne s’affirme pas, "car l’Homme a oublié que Dieu l’a créé pour sa gloire par Jésus-Christ, celle de faire de nos nations, communautés, ethnies…des disciples de Dieu et persévérer dans la moisson des âmes perdues". Inutile de rappeler que Boni Yayi est actuellement sur un dossier brûlant de l'actualité africaine: la crise en Guinée. Il a été désigné comme médiateur de la Cedeao. L'ancien chef d'Etat est d'ailleurs à Conakry depuis peu.