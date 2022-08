Jamie Carragher, l’ancien joueur de Liverpool s'est laissé aller à des commentaires sur la star portugaise de football Cristiano Ronaldo. C'était au cours de l’émission Overlap, avec Gary Neville. Pendant son intervention, Jamie Carragher n'a pas été très tendre avec l'international portugais. A en croire l’ancien joueur de Liverpool, "aucun club en Europe ne veut actuellement" de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo fait parler de lui une nouvelle fois dans la presse. C'est après l'intervention de Jamie Carragher, pendant l'émission Overlap que l'information a été relayé dans la presse internationale. L’ancien joueur de Liverpool affirme qu'il n'est pas sûr que Manchester United veuille encore de la star portugaise Cristiano Ronaldo. Pire encore, toujours selon Jamie Carragher aucun club en Europe ne voudrait du portugais.

"Aucun autre club en Europe ne le veut actuellement. Je peux me tromper mais il ne semble pas que United puisse s’en séparer", a lancé l’ancien joueur de Liverpool qui poursuit "et si vous demandez à Ten Hag, je pense qu’il ne le veut pas non plus. Je ne suis même pas sûr que le vestiaire de Manchester United veuille Cristiano Ronaldo actuellement." Pour rappel, il y a quelques jours, une polémique avait éclaté après que le Portugais a quitté le stade avant la fin du match contre le Rayo Vallecano. Ten Hag, l'entraineur de son club avait fustigé cette réaction.