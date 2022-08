Cristiano Ronaldo pourrait poser ses valises à l’OM. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une annonce qui a été faite par le journaliste italien Niccolo Ceccarini. Il déclare notamment que le club marseillais envisageait fortement de faire ce coup. Ce n’est tout de même pas la première fois que ce type d’informations agissait en effet le monde sportif. Alors qu’une première fois, il a été démenti par Pablo Longoria, Laurent Paganelli a ramené sur le tapis le sujet le plateau du Canal Football Club.

Il "peut signer à l'OM"

Le Portugais « peut signer à l’OM, c’est une petite info. », a-t-il notamment lancé. « Cristiano Ronaldo ? Rentrer dans ce genre de détails, ça n’apporte rien. Il faut rester concret dans la vie », avait pourtant confié à ce sujet le président de la formation sportive. Samir Nasri a également lancé un appel à l’endroit du ballon d’or. « Moi j’ai une solution pour lui ! Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions ! Une attaque Cristiano Ronaldo – Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure ! », a-t-il déclaré au micro de au micro de Canal+, après la victoire de Manchester United contre Liverpool (2-1).

Une première propagande sur Twitter

Notons que cette information revient sur le tapis quelques semaines après la propagande orchestrée par les fans de l’Olympique de Marseille. Sur ce réseau social, on pouvait lire des messages tels que : « Titi c toi le boss entrain de poser avec Cristiano. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour que vous voyez ça #RonaldOM » ; « Comment ne pas s’endormir en pensant à Jordan Amavi centrer sur la tête de Ronaldo lors de la première journée de Ligue 1 #RonaldOM », ou encore « Longoria : "Prêt avec OA 15M + 5 bonus et vous prenez 95% de son salaire en charge" #RonaldOM #TeamOM ».