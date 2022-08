La presse sportive mondiale l'évoque depuis quelques semaines. Cristiano Ronaldo cherche à quitter Manchester United, le club avec lequel il a gagné la League des champions pour la première fois en 2008. Plusieurs médias affirment que cette envie d'ailleurs du quintuple Ballon d'or est due, à la non qualification des Reds Devils pour la League des champions. Mais il y aurait une autre raison selon The Times. En effet, le journal britannique révèle que le contrat du joueur de 37 ans comprendrait une clause réduisant son salaire de 25% en cas de non-qualification pour la League des Champions.

Il ne souhaiterait pas réduire son salaire

La star croyait certainement que l'équipe allait accrocher cette place européenne, la saison dernière , mais ils ont fait une saison mitigée. Ronaldo a cependant inscrit 18 buts en Premier League en 30 matchs. Il estime donc que les mauvaises performances de Manchester United n'étaient pas de sa faute et n'approuverait pas une réduction de son salaire par le club. Le quintuple Ballon d'or serait donc frustré selon The Times. De plus, l'attaquant n'a pas apprécié la réaction de son coach Eric Ten Hag après la défaite des mancuniens contre Brentford 4-0. Le technicien néerlandais avait reproché à ses joueurs leur manque de générosité dans l'effort pendant le match.

Sporting CP explore les moyens de faire venir Ronaldo

Ronaldo qui cherche à partir n'aurait pas encore trouvé un point de chute. Les équipes qualifiées pour la League des Champions comme le Bayern Munich, l'Atletico Madrid et Chelsea, n'ont vraiment pas montré un intérêt pour le meilleur buteur de tous les temps. Ten Hag, serait prêt à le libérer cet été. Selon 90min, le Sporting CP explore les moyens de faire venir Ronaldo et pourrait même lui proposer une participation dans le club pour compenser son incapacité à répondre à ses exigences financières.