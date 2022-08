L'assassinat de Daria Douguina, fille d'Alexandre Douguine, réputé proche du Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine continue de susciter des réactions dans son pays. Après la réaction du président Poutine qui a fustigé son meurtre, c'est au tour de son ministre des affaires étrangères de sortir de son mutisme et donner sa réaction. Ce mardi, chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est prononcé sur le meurtre de cette citoyenne russe. Pour lui, il ne saurait "avoir de pardon" pour cet acte "barbare".

Pour rappel, hier lundi, le président Poutine a vanté les mérites de cette citoyenne russe. «Comme journaliste, scientifique, philosophe et correspondante de guerre, elle a servi le peuple et la patrie avec sincérité, illustrant par ses actes ce qu'être une patriote russe veut dire », a affirmé M Poutine. Il a profité de l'occasion pour dénoncer un crime "ignoble". « Un crime ignoble, cruel, a mis fin prématurément à la vie de Daria Douguina, une personne brillante et talentueuse dotée d'un cœur véritablement russe », avait affirmé le patron du Kremlin.