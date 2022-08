Deux pilotes de la compagnie aérienne française Air France ont été suspendus après s’être battu dans le cockpit d'un vol Genève-Paris en juin. L’information a en effet été annoncée par Associated Press ce dimanche. La bagarre entre le co-pilote et le pilote serait intervenue peu après le décollage de l’avion en partance pour Paris. Une situation banale aussi occasionné la bagarre. Accidentellement, l’un aurait heurté l’autre.

Les pilotes assistés par un membre de l'équipage

Ce serait simplement l’origine de la dispute qui s’est caractérisée aux échanges de coups de points et des pairs de gifles. Un membre de l’équipe a dû intervenir pour mettre fin à la bagarre et serait resté tout le long du vol avec les deux hommes. Il s’agit plutôt d’une situation très rare qui a tout de même fait réagir la compagnie aérienne. Air France est tout de même dans le viseur du Bureau d'enquêtes et d'analyse. Un rapport a listé les incidents qui ont eu lieu au cours des vols de cette compagnie aérienne.

Air France dans le viseur du BEA

Le BEA a d’ailleurs invité Air France à « remettre le respect des procédures au centre de la culture de sécurité de l’entreprise ». La structure a notamment évoqué un incident qui s’est produit le 31 décembre 2020 lors d'un vol entre Brazzaville (Congo) et Paris à bord d'un Airbus A330. L’équipage a dérouté l’avion vers l'aéroport de N'Djamena au Tchad sans observer la procédure de sécurité "FUEL LEAK" qui prévoit la coupure du moteur du côté de la fuite. « Cette décision a ainsi créé un risque important d'incendie et entraîné une diminution importante de la marge de sécurité du vol, l'incendie ayant été évité par chance », fait remarquer le rapport du BEA