Les Ecureuils U23 du Bénin ne disputeront pas le premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 23 ans. La raison fondamentale est que le pays ne figure pas dans la liste des vingt (20) équipes les moins positionnées dans le classement Fifa Coca-Cola (ceux qui vont disputer ce 1er tour). A l’issue donc du 1er tour, dix (10) équipes seront admises au 2ème tour. Les Béninois quant à eux vont accéder au 2ème tour prévu entre le 21 et le 23 octobre 2022 pour les rencontres aller et le 28 et le 30 octobre 2022 pour les rencontres retour.

Pour ce 2ème tour, il y aura les dix (10) équipes qualifiées du 1er tour et les dix-huit (18) exemptées du 1er tour. Les matchs du second tour se joueront à élimination directe en aller et retour au terme desquels quatorze (14) équipes obtiendront leurs billets pour le 3ème tour. Les sept (07) équipes qualifiées de ce 3ème tour rejoindront le pays organisateur, le Maroc pour le tournoi final qui se déroulera à partir de juin 2023. Il faut signaler que la Can U23 Maroc 2023 servira de tournoi qualificatif pour les jeux olympiques, Paris 2024.