Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 23 ans, la Confédération africaine de football (Caf) a procédé ce jeudi 18 août 2022 au Caire en Egypte au tirage au sort de ladite compétition. A l’issue de ce tirage au sort, le Bénin, exempté du 1er tour, affrontera au 2ème tour de ces éliminatoires de la CanU23, Maroc 2023 le Soudan. Les rencontres aller du second tour sont prévues pour être jouées entre le 21 et 23 octobre 2022 alors que la manche retour est programmée entre le 28 et le 30 octobre 2022.

Il faut signaler que les dix (10) équipes qualifiées du 1er tour et les dix-huit (18) exemptées du 1er tour vont jouer le 2ème tour. Les rencontres de ce 2ème tour vont se disputer en élimination directe en aller et retour. Pour ce second tour donc, quatorze (14) équipes décrocheront leur qualification pour le 3ème tour. Les sept (07) équipes qui obtiendront leur billet de ce 3ème tour pour la phase finale de la Can U23 rejoindront le Maroc, pays organisateur, pour disputer la compétition à partir de juin 2023.

Cette compétition servira de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, Paris 2024. Rappelons que les Ecureuils du Bénin des moins de 23 ans se préparent activement depuis quelques semaines pour croiser les crampons avec les Soudanais. Ils ont joué cinq (05) rencontres amicales pour trois (03) victoires, un nul et une défaite.