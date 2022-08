Le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou a saisi l’occasion de son université de vacances pour rencontrer les étudiants de l’école normale des instituteurs (Eni) de Dogbo dans le département du Couffo. A cette occasion, il s’est prononcé sur plusieurs dérapages observés souvent dans le rang des enseignants. (Lire ses échanges avec les enseignants)

Les grands maux de l’enseignement

J'ai l'habitude de dire, en ma qualité de petit pédagogue, qu'il n'y a pas de mauvais apprenants mais il y a de mauvais enseignants. Chers enseignantes et enseignants. Vous convenez avec moi que de plus en plus l'éthique est peu présente dans nos pratiques à l'école. L'absentéisme, c'est de nous il est question. Les retards répétés, c'est de nous il est question. L'éthylisme chronique, c'est de nous il est question. Lorsque les sachants ont recherché les causes essentielles de l'échec scolaire, ils en ont dénombré quatre. Et au nombre des quatre, il n'y a qu'une seule cause qui soit attribuée à l'apprenant : c'est l'absentéisme.

Le cas des 400 enseignants alcooliques

