Après la tournée du chef de la diplomatie russe en Afrique, c’est au tour du Secrétaire d’État américain de s’adonner au même exercice. En Afrique du Sud ce lundi 8 août, le secrétaire d’État, Antony Blinken a profité d’un point de presse avec avec son homologue sud-africaine Naledi Pandor pour présenter à nouveau les attentes de son pays dans le partenariat avec l’Afrique.

« Ce que nous recherchons avant tout, c’est un véritable partenariat entre les États-Unis et l’Afrique. Nous ne voulons pas d’une relation déséquilibrée ou transactionnelle », indique-t-il. Pour le patron de la diplomatie américaine, son pays ne dictera pas de choix à l’Afrique et personne ne devrait en faire de même. « Le droit de faire ces choix appartient aux Africains seuls », a-t-il ajouté lors de cette déclaration qu’il a faite dans un discours à l’Université de Pretoria.

Kinshasa et Kigali

« La mauvaise gouvernance, l’exclusion et la corruption inhérentes aux démocraties faibles les rendent plus vulnérables aux mouvements extrémistes, ainsi qu’aux ingérences étrangères », a poursuivi le Secrétaire d’État américain. Notons que la nation Arc-en-ciel est la première étape de sa tournée africaine qui l’amènera à Kinshasa et Kigali. Cette tournée fait suite à celle effectuée récemment par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.