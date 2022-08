L'actualité concernant la perquisition du domicile de l'ancien président américain Donald Trump continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. En effet, en début de semaine, des agents du FBI ont fait irruption dans le domicile de l'ex-homme d'Etat en Floride pour une perquisition. Le propriétaire des lieux n'étaient pas sur place mais il y avait un personnel présent. Il y a quelques heures, le Washington Post a fait des révélations dans une de ses récentes parutions sur la perquisition du FBI.

On en sait un peu plus sur ce que les agents du FBI recherchaient dans le domicile de l'ancien président Donald Trump. C'est le média américain Le Washington Post qui fait des révélations et cite des sources qui n'ont pas voulu que leurs identités soient révélées et qui seraient «proches de l'enquête». Selon le média américain, le FBI (Federal Bureau of Investigation) recherchait des documents classifiés qui concerneraient les armes nucléaires.

"Des experts en informations classifiées ont déclaré que la recherche inhabituelle souligne la profonde inquiétude des responsables gouvernementaux quant aux types d'informations qu'ils pensaient pouvoir être localisées au club Mar-a-Lago de Trump et potentiellement en danger de tomber entre de mauvaises mains", écrit le média américain. Pour rappel, quelques heures après la perquisition, l’ex-président affirmait que ses avocats n’ont pas assisté à la perquisition.