L'information concernant la perquisition du domicile de l'ancien président Trump en Floride continue de susciter des réactions. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le FBI a perquisitionné la maison du magnat de l'immobilier devenu Président des Etats-Unis en Floride. L'ancien président n'y était pas pendant la perquisition mais il a décidé de réagir sur le sujet ce mercredi selon le DailyMail qui rapporte l'information.

Lundi dernier, le FBI (Federal Bureau of Investigation) a perquisitionné le domicile de l'ancien président Donald Trump en Floride. Quelques heures après, le président Trump a décidé de se prononcer sur le sujet. Donald Trump a affirmé que ses avocats et son personnel ont été empêchés de suivre la perquisition du domicile. Selon le DailyMail qui rapporte l'information, l'ancien président Donald Trump est allé jusqu'à affirmer les agents auraient très bien pu "y mettre" des preuves pour le mettre dans une position difficile. "Tout le monde a été invité à quitter les lieux, ils voulaient être laissés seuls, sans aucun témoin pour voir ce qu'ils faisaient, prenaient ou, espérons-le, 'plantaient'", a écrit l'ancien président Donald Trump qui doute que la perquisition s'est passée dans les règles de l'art.

C'est ce mercredi que l'ex-dirigeant américain a fait un post sur sa plateforme de média sociaux Truth Social. Selon le DailyMail qui cite le New York Post, malgré les injonctions des agents fédéraux les employés de l'ancien président Donald Trump qui étaient sur place pendant la perquisition du FBI ont refusé de couper les caméras de sécurité sur les lieux. “ Le FBI et d'autres membres du gouvernement fédéral ne laisseraient personne, y compris mes avocats, se trouver à proximité des zones qui ont été fouillées et autrement examinées lors du raid sur Mar-a-Lago '', a publié Trump sur sa page Truth Social mercredi. Matin.