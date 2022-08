Il se dit depuis quelques mois, que Lionel Messi voudrait retourner au FC Barcelone, le club dans lequel il a tout gagné. Et le média qui évoque assidûment ce possible retour de l’argentin en Catalogne est la chaîne espagnole Mega, surtout son célèbre programme dénommée El Chiringuito (émission télévisé de débat du football). Le mois dernier elle laissait déjà croire que le génie argentin aurait appelé Xavi , l’entraîneur du FC Barcelone pour lui déclarer sa volonté de retourner au bercail. Très récemment El Chiringuito est revenu sur le même sujet par le biais d’un de ses chroniqueurs : Lobo Carrasco.

Messi veut revenir selon Lobo Carrasco

Celui-ci, ancien Blaugrana assure que le vainqueur de la Coupe du monde junior en 2005 avec l’Argentine veut revenir au FC Barcelone. De toutes les façons, Xavi et Joan Laporta sont disposés à l’accueillir à bras ouvert. Laporta a déclaré ceci en juillet dernier à propos du septuple Ballon d’or. « Je pense , j’espère et je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé… (C’est la responsabilité du club de faire en sorte que ce) chapitre qui est encore ouvert puisse avoir un moment où les choses se fassent comme elles auraient dû se faire et qu’il y ait une fin bien plus heureuse ».

Une possible rencontre entre Laporta et Messi

Rappelons que Lionel Messi a quitté le Barça parce qu’il ne pouvait pas prolonger son contrat avec le club en raison d’obstacles économiques et structurels. José Alvarez un journaliste d’El Chiringuito a indiqué que Messi et l’actuel président du club catalan ne sont plus en contact depuis le départ de l’argentin. L’émission espagnole table sur une prochaine rencontre entre le Ballon d’or 2021 et Joan Laporta . Une rencontre qui serait capitale selon elle. Pour l’instant , Messi est au Psg. Il a encore un an de contrat avec le club de la capitale française.