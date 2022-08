En Afrique, les capitaux africains détournés par certains dirigeants font toujours la une de la presse des décennies après les indépendances. Le Nigéria n'est pas épargné par la situation. Des années après avoir initié un retour des capitaux détournés, le pays a réussi à trouver un accord avec les USA. Le gouvernement fédéral a en effet signé ce mardi un nouvel accord avec le gouvernement des USA pour le rapatriement d'une somme totale de 23.439.724 dollars qui aurait été pillée par l'ancien président, le général Sani Abacha.

Les fonds récupérés seront utilisés pour des projets nationaux notamment la construction de plusieurs routes. "L'argent servira notamment à la construction de l'autoroute Lagos-Ibadan et d'un second pont sur le fleuve Niger" a déclaré le ministre nigérian de la Justice, Abubakar Malami. Il a assuré vouloir "veiller à ce que toutes les montants récupérés à l'internationale soient investis et contrôlés de manière transparente par les organisations de la société civile pour mener à bien les projets dans les délais convenus".

En mai 2020, les États-Unis ont rendu au gouvernement nigérian 331,7 millions de dollars sortis par Sani Abacha. Cette mesure résulte du procès lancé en 2014 pour récupérer les avoirs d’Abacha des États-Unis. Un tribunal fédéral de Washington a confisqué l'argent et d'autres biens de la famille Abacha au motif que ces avoirs étaient liés au blanchiment illégal de fonds provenant de la corruption au Nigeria entre 1993 et 1998. En 2018, la Suisse a restitué 322 millions de dollars au Nigeria, qui appartenaient également à M. Abacha rappelle Tass. Sani Abacha a pris le pouvoir au Nigeria en automne 1993 à la suite d'un coup d'État militaire et a gouverné le pays jusqu'à sa mort en été 1998. Le gouvernement nigérian estime qu’il a illégalement sorti du pays des actifs d'une valeur de 6 milliards de dollars. Les autorités travaillent activement à la restitution de ces avoirs.