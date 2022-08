C'est la nouvelle de ces dernières heures. Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danioko, l'une des plus grandes stars françaises a été placée en garde à vue avec son conjoint et producteur Vladimir Boudnikoff. Les deux tourtereaux ont été libérés et Ils vont être jugés pour violences réciproques sur conjoint. C'est l'une des plus grosse vendeuse de disque de l'hexagone. Née à Bamako au Mali, elle connait un succès retentissant grâce au tube Djadja et s'exporte bien au-delà de la France. C'est aujourd'hui l'artiste française la plus écoutée dans le monde.

Les deux conjoints sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour une audience au mois de novembre. Dans une relation officielle depuis 2020, les deux artistes ont eu une petite fille, la seconde de la chanteuse. C'est la star elle-même qui a annoncé la nouvelle en janvier 2022 sur son compte Instagram. Les faits qui leur valent une convocation au tribunal se seraient déroulés dans leur résidence. Après plusieurs heures de garde à vue, l'artiste et son compagnon (le producteur Vladimir Boudnikoff) sont ressortis avec une convocation judiciaire. D’après certaines sources relayées par Le Huffington Post, le couple a fait appel aux policiers après une dispute houleuse.

