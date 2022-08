L'idée avait été caressée au tout début de la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Mais elle a été tout bonnement écartée par le leader des tchoco-tchoco, Adrien Houngbédji, pour une hypothétique identité du parti. Après l'échec patent aux élections municipales de 2020 et pour éviter la disparition totale de leur parti, il a reconsidéré sa position: la fusion du parti avec l'Union progressiste (UP). Maintenant que c'est acté, il va falloir passer aux mesures procédurales. L'article 39 alinéa 2 du code électoral dispose que <<les alliances de partis ne sont pas autorisées à présenter des candidats>>.

Chacun des partis devra donc s'auto-dissoudre. Rassembler les documents administratifs des membres du bureau exécutif du nouveau parti notamment les certificats de nationalité des 15 membres par département, leurs casiers judiciaires datant d'au moins trois mois, la dénomination du parti pour ne citer que ceux-là. Chacun des partis ira en congrès pour la formation du nouveau parti. Le nouveau bureau devra faire les démarches administratives pour avoir le récépissé provisoire puis définitif. Le ministère de l'intérieur a un délai de deux mois pour procéder à "toute étude utile, à tout recherche et à toute enquête nécessaires au contrôle de conformité à la loi, du dossier de déclaration administrative de constitution", selon la loi N°2018 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin.

Les deux partis se sont entendus pour que tout cela soit effectif avant la fin de ce mois d'août. On imagine que cela est facile pour eux notamment le certificat de résidence qui fait partie des pièces à fournir et qui n'est plus délivré par les chefs de quartier mais par l'Agence nationale d'identification des personnes (ANIP). Ils bénéficieront de cet atout pour être prêts afin d'aborder sereinement les élections législatives de janvier 2023. De plus, le quitus fiscal qui fait grincer les dents ne fait pas partie des pièces à fournir pour la constitution de déclaration de parti politique. A priori, tout se passera comme une lettre à la poste en ce qui concerne le volet administratif. C'est sur le terrain qu'on verra la force de ce nouveau parti en gestation.