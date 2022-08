Le gouvernement béninois a choisi depuis 2017, la location à longue durée ( leasing) pour gérer son parc automobile en vue de réduire les charges et soulager les caisses de l'État. Pour mieux éclairer les plus sceptiques, le gouvernement devrait apporter quelques clarifications.

Le leasing administratif fait par le gouvernement béninois depuis 2017 est-il une bonne option ? C'est la question que bon nombre de citoyens se posent sans véritablement trouver de réponse. A priori, elle devrait être affirmative. Le leasing est une formule de location longue durée qui permet d'optimiser le budget de déplacement du personnel administratif, de s'affranchir du coût d'acquisition des véhicules qui sont très lourds, mais aussi des charges d'entretien. Les utilisateurs bénéficient ainsi de véhicules fonctionnels et entretenus tout au long du contrat. Par rapport au concept de garage administratif qui est le mode traditionnel de gestion du parc automobile adopté par les régimes précédents, le gouvernement du président Talon a préféré ce choix car il permettait de réduire de manière considérable le budget de déplacement des agents de l'administration.

Le chef de l'État en a d'ailleurs fait la démonstration le 16 octobre 2020, au détour d'une rencontre avec les partenaires sociaux."En dehors de l'entretien courant, il y a des cas d'accident qui nécessitent des réparations et quand on fait la somme des dépenses liées à l'achat et à l'entretien du véhicule rapporté au nombre de voitures, on constate que l'État dépense sur une période de cinq ans, l'équivalent de trois fois la valeur du véhicule", avait déclaré le chef de l'État. Il précisera que "l'État dépense 80 millions de francs CFA sur une voiture qui coûte 20 millions de francs CFA". Sans compter les cas de vol des pneus des pièces des véhicules. "Tout ce qui m'amène à économiser un franc de l'État est mon choix" avait t-il conclu. Explications claires et limpides. Qu'à cela ne tienne ! Sauf que depuis plusieurs années que cette option du leasing a été faite, les explications du chef de l'État n'ont pas réussi à dissiper totalement les inquiétudes dans les esprits.

Transparence et reddition des comptes.

La transparence dans la gestion des affaires de l'État est le maître mot, a t-on l'habitude de dire au sein du gouvernement. Combien de véhicules sont loués par l'État et à quel montant journalier ? Quelles sont les entreprises concernées, les contrats avec l'État ? Quelle est la durée et les termes de ces contrats ? S'agit t-il d'une location avec une option d'achat en fin d'utilisation ou d'une location simple ? Voilà autant de questions qui taraudent l'esprit de plusieurs Béninois et auxquelles le gouvernement tarde à répondre. Depuis que cette option a été faite aucune information n'a été apportée à l'endroit de l'opinion nationale. En Afrique et particulièrement au Bénin, les nids de corruption sont tapis dans l'ombre de l'octroi de marchés publics. Fort de ce fait, certaines personnes craignent que ce secteur soit également victime de ce phénomène. C'est pour cela que certaines voix s'élèvent de plus en plus pour demander au gouvernement de clarifier la situation. Selon elles, l'évaluation périodique du mécanisme du leasing pour s'assurer qu'il est préférable à l'achat de véhicules administratifs doit être faite. Le choix des secteurs pour lesquels cette option est utilisée doit être communiqué également. Pour la plupart des observateurs, le peuple a le droit de savoir si cette option n'est pas défavorable à l'Etat et profiterait plutôt au secteur privé au nom de la transparence et de la reddition des comptes.