Boni Yayi poursuit son œuvre de médiation en Guinée. Il a rencontré les principales coalitions politiques du pays. L'ancien président béninois a laissé le temps à ses vis-à-vis d'exposer leurs points de vue sur la situation en Guinée, et suggérer des solutions pour une transition apaisée et inclusive.« Le président Boni Yayi nous a accordé suffisamment de temps pour évoquer avec nous les éléments constitutifs qui peuvent permettre à la Guinée, enfin, de commencer la mise en œuvre d’une transition apaisée et inclusive. » a déclaré le porte-parole de circonstance des regroupements politiques reçus par le médiateur de la Cedeao.

"Nous voulons qu'on discute et qu'on respecte la charte de la transition "

Il y avait à cette réunion, les représentants de la Convergence pour la renaissance démocratique (Cored) de Mamadou Sylla, de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique (ANAD) proche de 'l'opposant Cellou Dalein Diallo, la branche politique du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) favorable à Sidya Touré et le Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) d'Apha Condé, l'ancien président déposé par le putsch militaire. Ces quatre coalitions politiques, considérées comme les plus influentes du pays, ont transmis leurs doléances à Boni Yayi.

On ignore tout du contenu de ces documents. Diabaty Doré qui a participé à la séance, a soulevé d'autres préoccupations pour le compte de l'Anad. A l'en croire, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique est demandeur de dialogue. "Nous voulons qu'on discute et qu'on respecte la charte de la transition. Vous savez que la charte de la transition a été violée par rapport à des manifestations , nous avons vraiment bien parlé de la conduite de la transition pour que la transition soit une réussite" a déclaré M Doré.