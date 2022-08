Près de 60 pour cent des hommes et des femmes aux États-Unis se préoccupent de la santé mentale du président Joe Biden. C’est du moins ce que révèle un sondage I&I/TIPP publié lundi. Les Blancs et les Latinos quant à eux ont exprimé à la même proportion leur inquiétude sur cette affaire. Dans la catégorie des Blancs, Soixante-trois pour cent d’entre eux ont exprimé leur inquiétude sur la santé mentale de leur président.

Les Noirs américains quant à eux sont plutôt confiants et estiment à plus de 50 % que la santé mentale de l’actuel patron de la Maison-Blanche n’est pas inquiétante. Les auteurs de l’enquête ont également fait remarquer que que 59 % des 18 à 24 ans étaient concernés par rapport au sujet, 62 % des 25 à 44 ans, 57 % des 45 à 64 ans et 56 % des 65 ans et plus.

"Il existe une véritable inquiétude"

« Le fait est que, sur la base de ces données de sondage, il existe une véritable inquiétude parmi pratiquement tous les groupes concernant la santé cognitive de Biden », a déclaré Issues & Insights Terry Jones. « Cela a pris une urgence politique avec les élections de mi-mandat imminentes de 2022, qui, si les républicains l'emportent, pourraient bien transformer Biden en un canard boiteux. », a-t-il poursuivi.