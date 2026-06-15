Guerre en Ukraine : l'UE promet de démolir l'économie de guerre de Poutine « brique par brique »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le 9 juin 2026, depuis le bâtiment Berlaymont à Bruxelles, le 21e train de sanctions de l’Union européenne contre la Russie. Le paquet cible les secteurs de l’énergie, des services financiers, des cryptoactifs, du commerce — et pour la première fois, la pêche — ainsi que les militaires russes ayant participé à l’invasion de l’Ukraine.

Banques, cryptomonnaies et flotte fantôme dans le viseur

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a annoncé le gel des avoirs de près de 90 banques, assorti d’interdictions de transactions supplémentaires visant plus de 30 établissements bancaires en Russie et dans des pays tiers. Onze plateformes de cryptomonnaies dans des pays tiers, soupçonnées d’avoir facilité le contournement des sanctions occidentales, sont également ciblées, avec à terme la possibilité d’un bannissement complet des services de cryptoactifs issus de juridictions non coopératives.

Sur le plan énergétique, 30 navires supplémentaires s’ajoutent à la liste des 632 unités déjà sanctionnées de la « flotte fantôme » — ces bâtiments que Moscou utilise pour exporter son pétrole en contournant les restrictions occidentales, en changeant fréquemment de pavillon et en désactivant leurs systèmes de localisation. Pour la première fois, les navires assurant des services de soutien à cette flotte — ravitaillement en carburant et autres prestations logistiques — entrent eux aussi dans le champ des sanctions.

Une nouveauté : l’interdiction d’entrée pour les soldats russes

Le paquet introduit une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen pour l’ensemble des ressortissants russes ayant servi dans les forces armées depuis le début de l’invasion à grande échelle en 2022. Von der Leyen a déclaré : « L’Europe reste hors de portée de quiconque a participé à l’invasion de l’Ukraine. »

Du côté du commerce, le paquet étend les restrictions à l’exportation vers la base industrielle et militaire russe, en ajoutant des métaux et alliages utilisés dans l’aérospatiale et la défense, ainsi que des technologies liées aux drones, notamment des équipements de soutien au sol et des systèmes de brouillage.

Adoption soumise à l’unanimité des Vingt-Sept

La présentation du 9 juin ne constitue qu’un rapport introductif : le paquet devra obtenir l’approbation unanime des États membres au sein du Conseil de l’UE pour entrer officiellement en vigueur. Le Conseil des affaires étrangères devait examiner, lors de sa réunion du 16 juin à Luxembourg, plus de 80 nouvelles inscriptions visant le complexe militaro-industriel russe, des auteurs de violations des droits de l’homme et des propagandistes — prélude au vote formel sur l’ensemble du dispositif.