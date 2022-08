En pleine tourmente, la star du PSG Kylian Mbappé vient de franchir un seuil. En effet, Kylian Mbappé traverse une zone trouble depuis le penaltygate. Très critiqué malgré les révélations, le joueur est la cible de nombreuses attaques sur son ego jugé surdimensionné. « Un joueur de 22 ou 23 ans qui met délibérément un coup d’épaule à Messi… Je n’ai jamais vu un égo aussi gros de toute ma vie. Que quelqu’un rappelle à Mbappé que Messi avait déjà quatre Ballons d’Or à son âge » avait déclaré l’ancien joueur britannique Wayne Rooney.

Les propos de Mbappé sur le niveau des joueurs sud-americains n'a pas été du goût de ses coéquipier Neymar et Messi, mais aussi de la presse brésilienne qui n'hésite pas à s'en prendre à lui. « L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du monde. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. Et c’est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent » avait déclaré Kylian Mbappé. Mais malgré la tourmente, le jeune prodige de Bondy continue de marquer sa légende. Il a en effet franchi la barre des 200 buts en club en marquant dimanche soir trois buts contre le club de Lille OSC, match qui a consacré le PSG avec 7 buts contre 1.