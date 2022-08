Dans le milieu du rap, certains artistes digèrent mal certains traitements à eux infligés. The Game n'a jamais digéré le fait qu'il n'ait pas été invité au Super Bowl. Il l'a plusieurs fois dénoncé affirmant que si 50 cent pouvait y être lui aussi aurait dû. Il faut rappeler que les deux rappeurs ont eu d'énormes différents depuis la sortie du premier album de The Game. Mais ce dernier en veut aussi à Dr Dre mais également à Eminem.

Dans un morceau diffusé sur la toile, il s'en est pris à ce dernier le critiquant sans oublier d'attaquer son entourage notamment sa fille Hailie Jade. « Cher Slim (surnom d'Eminem), Hailie est avec moi et elle est indemne pour le moment (Papa, j’ai vraiment peur) » avait déclaré The Game dans le morceau The Black Slim Shady, une chanson de 10mn. Dans cette chanson, The Game a également affirmé qu'aucun club ne jouait la musique d'Eminem insistant sur le fait qu'il ne faisait pas partie de ses 5 rappeurs préférés.

« Mon père est tellement légendaire que les gens doivent le clasher dans leurs chansons simplement pour attirer le public parce qu’ils savent qu’ils se planteraient sans toute cette attention. » a déclaré la fille d'Eminem dans un tweet. Une tweet jusque-là resté sans réponse du rappeur The Game. Par ailleurs, Eminem lui-même n'a pas encore officiellement réagi au morceau du rappeur de Compton.