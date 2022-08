Le bureau fédéral d’investigation (FBI) a suscité la colère du parti républicain américain après une perquisition de la maison de l’ancien président Donald Trump, à Mar-a-Lago en Floride. La nouvelle de la perquisition avait été donnée par l’ex-locataire de la Maison-Blanche, hier lundi 08 août 2022. L’intervention du FBI consistait en une enquête sur le matériel emporté par ce dernier, au moment où il a quitté ses fonctions à la Maison Blanche. Cela a cependant suscité le courroux du parti conservateur, au sein duquel l’ancien président continue d’avoir beaucoup d’influence.

« Un état intolérable de politisation militarisée »

Kevin McCarthy, chef du parti a réagi sur Twitter en s’adressant au procureur général américain Merrick Garland. « Conservez vos documents et effacez votre calendrier » lui a-t-il demandé sur le réseau social de l'oiseau bleu. Kevin McCarthy a également estimé que le ministère de la justice a « atteint un état intolérable de politisation militarisée ». Il a par ailleurs indiqué que le parti républicain promet de se venger lorsqu’il reprendra le contrôle de la Chambre à l’issue des élections prochaines qui se tiendront en novembre prochain. « Lorsque les républicains reprendront la Chambre, nous procéderons à une surveillance immédiate de ce département, suivrons les faits et ne négligerons aucun effort » a écrit Kevin McCarthy.

Notons que Donald Trump avait annoncé la nouvelle de la perquisition de son domicile, dans un communiqué. Selon lui, il s’agit d’une perquisition politique. « Notre nation vit des jours sombres, ma belle demeure, Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI... Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales concernées, cette perquisition non annoncée de mon domicile n'était ni nécessaire ni appropriée... Ils ont même forcé mon coffre-fort! » a-t-il notamment déclaré.