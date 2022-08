Le FBI enquête sur l'ancien président Donald Trump pour sa violation potentielle de la loi sur l'espionnage. Le journal Politico a écrit à ce sujet ce vendredi, citant un mandat de perquisition en sa possession et qui avait été effectué en début de semaine dans la propriété de l'ancien chef d'État en Floride. Selon la publication, le mandat indique que Trump faisait l'objet d'une enquête par des agents fédéraux chargés de l'application des lois pour le retrait ou la destruction de [ses] dossiers, obstruction à l'enquête et violation de la loi sur l'espionnage. Selon le journal, si l'homme politique est reconnu coupable, il risque une peine de prison ou une amende.

La liste des objets saisis lors de la perquisition contient les éléments "divers documents top secret", "documents secrets", "documents confidentiels", documents marqués classifiés / TS / SCI (également divers degrés de secret dans le travail de bureau américain). Ils sont inscrits dans la liste correspondante publiée ce vendredi par le tribunal.

Il n'en ressort pas exactement combien de documents ont été saisis, ni à quelles questions ils se rapportent. L'un des documents - non classifié - un décret graciant le consultant et lobbyiste Roger Jason Stone, un autre document est marqué comme "Info : re Président de la France". Il n'est pas non plus marqué comme secret. La liste comprend également plusieurs dossiers de photographies, une note manuscrite, plusieurs cases avec un marquage alphanumérique.