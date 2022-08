Un gigantesque yacht appartenant à l’oligarque russe Dmitry Pumpyansky, dirigeant de la compagnie TMK, fournisseur de Gazprom, a été saisi par les autorités de Gibraltar. Il s’agit précisément d’un navire contenant notamment une salle de cinéma, une salle de sport, un spa, une piscine et six chambres luxueuses, le tout estimé à 75 millions de dollars. Le yacht dénommé Axioma, sera vendu le mardi 23 août prochain. Par ailleurs, les fonds issus de la vente ne devraient pas aller au profit de l’aide humanitaire pour l’Ukraine. Depuis le mois de mars 2022, il est immobilisé sur le territoire britannique d'outre-mer.

Il devait 20 millions de dollars

Même si les oligarques russes font l’objet de sanctions à cause de l’offensive ukrainienne lancée par le président Vladimir Poutine, il faut dire que cette affaire est différente des autres. En effet, Dmitry Pumpyansky devait une somme de 20 millions de dollars à la banque américaine JP Morgan. Mais, du fait des mesures punitives cette dernière n’avait plus la possibilité de réclamer ce qui lui était dû. Pour rentrer en possession de ses fonds sans violer les sanctions occidentales, la JP Morgan a donc demandé aux autorités de Gibraltar de saisir le yacht. Notons que cette information intervient après que Vladimir Poutine ait accusé les USA de faire traîner le conflit en Ukraine.

Le patron du Kremlin avait, au cours d’une conférence à Moscou sur la sécurité internationale le mardi 16 août dernier, critiqué les Etats-Unis et fustigé une « démonstration insolente de leur manque de respect envers la souveraineté des autres pays et leurs obligations internationales ». Pour le dirigeant russe, les USA cherchent à faire trainer le conflit selon les publications de plusieurs médias internationaux dont CNBC. « Nous voyons également que l’Occident collectif cherche à étendre son système de blocs à la région Asie-Pacifique de la même manière que l’OTAN en Europe. À cette fin, des alliances militaro-politiques belliqueuses se forment, comme AUKUS et les autres » avait-il ajouté.