Le 08 janvier 2023, les Béninois iront aux urnes pour aller élire les députés de la 9ème législature. Dans les Etats-majors des partis politiques tant de l’opposition que de la mouvance, c’est déjà l’effervescence. Certains députés de la 8ème législative ont commencé à s’interroger sur leur positionnement ou non sur la liste de leur parti politique pour les prochaines élections législatives de 2023.

C’est le cas par exemple du député Rachidi Gbadamassi du parti du Bloc Républicain. Ce dernier envisage sérieusement de laisser sa place à un autre militant de sa formation politique pour défendre les couleurs de leur parti dans la 8ème circonscription électorale du Bénin. Dans une interview accordée à Radio Fraternité FM de Parakou tout récemment et selon les propos rapportés par Le Matinal, le député Rachidi Gbadamassi a déclaré que si son parti estime qu’il peut «continuer», il le fera mais si le parti estime qu’il doit se «reposer», il va «même battre campagne pour celui qui sera positionné».

C’est donc clair, après avoir régné depuis 2003 dans cette 8ème circonscription électorale et cumulé cinq mandatures de parlementaire, cet animal politique de la ville de Parakou, contraint par le renouvellement de la classe politique porté par le Président Patrice Talon , est obligé de clarifier très tôt sa position. On pourrait dire que c’est à son corps défendant que ce député de l’Assemblée nationale du Bénin ait été sommé de céder sa place à un autre acteur politique plus jeune. Alors les propos de Rachidi Gbadamassi sur le doute qu’il plane sur sa présence ou non sur la liste du parti du ‘’Bloc Républicain’’ ne sont donc pas anodins.