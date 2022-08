Le mercato politique ouvert depuis quelques jours avec le mariage entre le PRD et l’UP se poursuit allègrement au Bénin. Depuis quelques jours, le parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le développement (DUD) de Valentin Houdé- dont personne n’ignore la forte influence dans le 6è circonscription électorale- est fortement courtisé par plusieurs autres grosses cylindrées politiques de la majorité présidentielle que de l’opposition.

A moins de cinq mois des prochaines élections législatives, c’est la veillée d’armes dans les Etats-major politiques. En dehors de l’Union Progressiste (UP) qui ne cache pas ses visées expansionnistes et hégémoniques, d’autres formations politiques sont intéressés par les mêmes desseins. Aussi ne manquent-ils aucune opportunité pour le contrôle des circonscriptions électorales. Parmi celles-ci, la 6è en est une de très stratégique. Composée des communes d’Abomey-Calavi, Sô Ava et Zè, elle est de loin la plus grande circonscription avec 08 députés. Ceci explique tout l’intérêt qu’elle revêt pour les grandes formations politiques. Et pour la contrôler, ils jettent leur dévolu sur un homme : Valentin Houdé. Elu constamment député dans cette circonscription depuis la 2è législature, il reste très influent et bénéficie toujours d’un fort capital d’estime auprès des populations. Les statistiques mais aussi les analystes politiques l’ont prouvé à maintes reprises.

