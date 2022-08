Dans une brève intervention au cours de l’Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football ( Fbf), le Président Mathurin de Chacus a officialisé le processus du changement du nom des équipes nationales de football. Il a proposé «Les Guépards » pour remplacer les Ecureuils du Bénin et a fait savoir que la Fédération a déjà « adressé le courrier à son ministre de tutelle» pour lui demander l’autorisation de changer le nom de l’équipe nationale » et qu’ «à partir de ce jour, il n’y aura plus «Ecureuils du Bénin » au niveau du football » et également qu’ «à partir de ce jour nos footballeurs s’appelleront ‘’Les Guépards’’ ». Il faut préciser que la décision finale du changement de nom « Ecureuils » revient au gouvernement et non à La Fédération.

Pétard mouillé

La proposition du nom «Les Guépards» par le président de la Fédération béninoise de football ( Fbf), Mathurin de Chacus pour remplacer celui des « Ecureuils » lors de l’ Assemblée générale élective de ladite Fédération a surpris plus d’un. Mais le fait de changer de nom à l’équipe nationale n’est pas un fait nouveau pour les Béninois. D’aucuns pourraient dire que c'est un débat saisonnier. Ce débat de changement surgit souvent lorsque les Ecureuils du Bénin font des contre-performances dans les compétitions internationales. Dans le cas où, la sélection nationale donne de bons résultats, le débat sur le changement de nom est souvent rangé dans les tiroirs. Mais le vrai débat n’est pas à ce niveau. Est-ce que le changement du nom des « Ecureuils » par celui « Les Guépards » peut-il permettre d’avoir régulièrement d’excellents résultats lors des sorties des Ecureuils ? Absolument non.

Des analystes estiment que la Fédération béninoise football doit travailler à la base pour que les efforts puissent produire les fruits escomptés, ceci en concentrant les efforts sur la création des centres de formation dignes du nom et non ce que nous constatons actuellement sur le territoire national. Aussi, la Fédération doit avoir une direction technique nationale vraiment opérationnelle. La Fbf doit avoir un vrai championnat national professionnel. Aussi, de meilleures conditions doivent être créées pour les vrais acteurs qui interviennent dans le domaine. La décision du changement de nom de l’équipe nationale revient au gouvernement.