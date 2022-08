Aux USA, 4 personnes ont été frappées par la foudre alors qu'elles se promenaient près de la Maison-Blanche. Les pompiers et services d'urgence du district de Columbia ont déclaré que les quatre personnes avaient été frappées dans le parc Lafayette, situé juste à l'extérieur de la Maison Blanche. Deux personnes ont été déclarées mortes et deux autres sont dans un état critique depuis lors.

Des vents violents avaient été signalés quelques heures plus tôt. « Les conditions chaudes et humides de la capitale étaient propices à l'électricité. Selon le National Weather Service, la température de l'air a atteint 94 F (34 C), soit 5 F de plus que la température maximale normale sur 30 ans. Plus de chaleur peut attirer plus d'humidité dans l'atmosphère, tout en encourageant un courant ascendant rapide, deux facteurs pour les particules chargées, qui conduisent à la foudre.» indique the Guardian. «Nous sommes attristés par la perte tragique de vies après la foudre dans le parc Lafayette. Nos cœurs sont avec les familles qui ont perdu des êtres chers, et nous prions pour ceux qui se battent encore pour leur vie. » a réagi la Maison-Blanche via la porte-parole Karine Jean-Pierre.

Ce n'est pas le seul incident signalé aux USA relatif à la foudre. John D Murphy, un étudiant de 22 ans, de Boston, est décédé d'un arrêt cardiaque après avoir été frappé par la foudre lors d'une sortie liée à son cursus éducatif. Selon une étude relayée par l'agence Reuters, le nombre de coups de foudre pourrait augmenter de 50 % au cours de ce siècle aux États-Unis, chaque 1 dégré Celsius de réchauffement se traduisant par une augmentation de 12 % du nombre de la foudre.