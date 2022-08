Le Parti du Renouveau Démocratique et l'Union Progressiste (UP) iront ensemble aux prochaines élections législatives. Ils vont bientôt acter leur union. Le probable logo du prochain parti publié par certains médias laisse voir les couleurs de l'arc-en-ciel symbole du PRD et celui du baobab qui évoque bien évidemment l'Union Progressiste. Reçu récemment sur l'émission "Les dix dernières minutes " de la chaîne Binews , le patron du Mouvement Populaire de Libération a vivement critiqué ce mariage qui selon lui, est totalement aux antipodes de l'esprit de la réforme du système partisan.

"Cette loi ne prévoit nulle part une fusion ou une alliance de partis"

"C'est éminemment triste ce spectacle auquel nous assistons. Eux-mêmes, se retrouvent confronter à l'applicabilité de cette loi qui ne prévoit nulle part une fusion ou une alliance de partis". "Les acteurs politiques ne lisent pas suffisamment les textes" déplore le successeur de Sabi Sira Korogoné. Il pense donc que le mariage entre l'UP et le PRD est une manifestation des "machinations politiques visant à contourner les textes pour continuer à confisquer le pouvoir" législatif. Le peuple n'acceptera pas que cela continue, prévient l'opposant.

En somme, le mariage entre ces deux grands partis est "un non évènement" pour le MPL. Expérience Tébé a par ailleurs critiqué le départ de l'UDBN du Bloc Républicain. "C'est une plaisanterie de mauvais goût qui offre un spectacle piteux" apprécie t-il. Pour lui, un parti ne se fond pas dans un autre pour ensuite proclamer sa résurrection quelques mois plus tard.