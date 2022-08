En juillet dernier, la Ligue espagnole de Football avait saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l’annulation du contrat liant Kylian Mbappé et le PSG. Dans sa plainte, Laliga demandait au Tribunal Administratif français, de « bien vouloir annuler les décisions administratives » de « l’homologation du contrat » du champion du monde par la Ligue professionnelle de Football (LFP). La plainte contestait également la décision de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) qui a homologué les comptes du PSG.

La justice française n'est qu'une première étape, prévenait Juan Branco

On apprend que le requérant n'a pas obtenu gain de cause auprès de la justice française. C'est du moins ce qu'indique RMC. Il faut dire que la Ligue espagnole de football et son avocat Juan Branco demandaient également que la Ligue de Football Professionnel (LFP) suspende l'acte d'homologation du contrat de Mbappé, de même que l'harmonisation des règlements de la commission européenne. Laliga aurait également été déboutée dans cette troisième procédure. Il ne resterait donc plus que son recours relatif à la commission européenne.

Rappelons qu'en juillet dernier, Juan Branco, l'avocat du requérant révélait que les" démarches (de son client) à l’échelle française se (confrontaient) à de lourdes résistances ». Il ajoutait aussi que la justice française n'était qu'une première étape, avant les juridictions européennes, que Laliga compte saisir d’ici quelques mois.