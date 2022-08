Après le match opposant le Paris saint-Germain à Montpellier (remporté par le PSG 5 - 2), qui avait eu lieu le samedi 13 août 2022, l’attitude de l’international français Kylian Mbappé a creusé un fossé entre ses coéquipiers et lui. En effet, l’affaire du Penaltygate a révélé les tensions qui existaient entre le joueur et l’attaquant brésilien Neymar qui a marqué deux buts, au cours du match. Par ailleurs, cette question a aussi mis l’accent sur des tensions entre le footballeur de 23 ans et le septuple ballon d’or Lionel Messi.

« L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau »

Le différend qui oppose les deux joueurs du PSG serait dû à des propos du natif de Bondy, qu'il avait tenus dans une interview accordée au média TNT Sports Brésil, au cours du mois de juin dernier. Ces derniers ont déplu à l'international Argentin. Lors de cet entretien, le journaliste lui avait demandé son avis sur le niveau des nations sud-américaines en vue du Mondial 2022. « L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du monde. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. Et c’est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent » avait-il déclaré, en marge du match opposant l’Argentine à l’Italie.

Notons que depuis l’affaire du Penaltygate, Kylian Mbappé avait suscité beaucoup de réactions négatives. Au nombre des personnes ayant réagi se trouve, l’ancien joueur britannique du Manchester United, Wayne Rooney. Selon les propos relayés par le média turc DeparSports, il a déclaré : « Un joueur de 22 ou 23 ans qui met délibérément un coup d’épaule à Messi… Je n’ai jamais vu un ego aussi gros de toute ma vie. Que quelqu’un rappelle à Mbappé que Messi avait déjà quatre Ballons d’Or à son âge ».