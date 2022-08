La journée d’hier mardi 09 août 2022 était belle pour les supporters du club français de football, Olympique de Marseille. En effet, dans la soirée, ils ont accueilli la nouvelle recrue du club Alexis Sanchez, à l’aéroport de Marignane. Après avoir lancé des cris de joie à l’endroit du Chilien, les supporters s’en sont pris à l’attaquant parisien, le septuple ballon d’or, Lionel Messi. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut les entendre reprendre en choeur : « Messi, ¡hijo de p*ta! Messi, ¡hijo de p*ta! », ce qui veut dire en français : « fils de **** ».

« Un nouveau Messi cette saison ? Non non, je ne crois pas »

Notons que cette insulte des supporters marseillais intervient après les commentaires sur la performance de la Pulga, lors de la rencontre face au FC Nantes, remporté par le Paris saint-Germain (4 - 0). Au cours du match, Messi avait marqué le premier but du PSG. Cependant, Neymar avait réagi concernant le changement de l’attaquant argentin. Dans une interview accordée à Prime Video, il a confié : « Un nouveau Messi cette saison ? Non non, je ne crois pas. Les gens parlent beaucoup mais sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Léo, c'est Léo pour toujours : il ne changera pas et restera toujours un joueur qui fait des différences ».

« J'espère qu'on va rester comme ça cette saison tous les trois et que tout va bien se passer pour Kylian, Léo et moi. Si on est bien tous les trois, le PSG le sera aussi » avait-il ajouté. Ces propos de Neymar interviennent après que les dirigeants du FC Barcelone ont exprimé leur souhait de revoir encore le joueur argentin au sein de leur équipe. L’entraîneur du Barça, Xavi, s’était aussi montré favorable à cette idée. « J'aimerais que le temps de Messi à Barcelone ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une deuxième étape ici. Je le souhaite » avait-il déclaré.