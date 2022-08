Le meurtre de Daria Douguina, fille d'Alexandre Douguine, un proche de Vladimir Poutine continue de faire réagir dans le monde. Après les accusations du FSB contre le régime ukrainien, les dénonciations du président Poutine, c'est au tour d'un officiel américain de donner son opinion sur cette affaire. Les États-Unis condamnent sans appel les meurtres de civils où qu’ils se produisent, a déclaré lundi le porte-parole du Département d’État des États-Unis Ned Price après une question sur la mort de la journaliste russe Daria Douguina tuée dans l’explosion d'une voiture. Lire Daria Douguina: Poutine fustige son meurtre, le FSB accuse Kiev.

"Nous condamnons sans appel les attaques contre les civils qu’ils se produisent à Kiev, à Boutcha, à Kharkov, à Kramatorsk, à Marioupol ou à Moscou... Je ne doute pas que les Russes mènent leur enquête. Je ne doute pas non plus que les Russes tirent leurs conclusions. Tout ce que je peux dire pour le moment, c’est que l’Ukraine nie toute implication. Et nous, de notre côté, nous condamnons les attaques préméditées contre les civils où qu’ils se produisent" a déclaré M. Price. Pour rappel, le président russe, Vladimir Poutine a dénoncé « Un crime ignoble, cruel, a mis fin prématurément à la vie de Daria Douguina, une personne brillante et talentueuse dotée d'un cœur véritablement russe ». Les services de sécurité russes ont accusé l'Ukraine d'être derrière ce meurtre, ce que nie catégoriquement Kiev.

Lundi, le Centre des relations publiques du FSB russe a déclaré que le meurtre de Daria Douguina avait été élucidé. Selon l'agence, il a été préparé par les services spéciaux ukrainiens et son auteur est la citoyenne ukrainienne Natalia Vovk, qui a fui en Estonie après le crime d'après une information relayée par l'agence Tass. Les forces de l'ordre ont déclaré à l'agence TASS que Natalia Vovk serait inscrite sur une liste de personnes recherchées afin d'obtenir son extradition.