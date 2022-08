Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a inauguré le samedi 30 juillet 2022 dans la ville de Cotonou, à l’occasion de la célébration des 62 èmes anniversaires de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, la statue de Bio Guéra située au carrefour « Kwabo» de l’aéroport international Cardinal « Bernardin Gantin » de Cotonou. Lors de son discours inaugural, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a déclaré : « Moi, je suis un Bio Guéra» et a invité tout le monde à devenir « Bio Guéra».

Reçu ce dimanche 31juillet 2022 sur la chaine de la télévision nationale, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a apporté des précisions par rapport à la phrase prononcée par le Premier Magistrat du pays, «Moi, je suis un Bio Guéra». Pour le porte-parole du gouvernement, c’est toute une dimension nationale que le Président Patrice Talon donne à ce héros qui d’ailleurs a été consacré. Il a expliqué que le président Patrice Talon a fait un monument à sa gloire, à son honneur afin d’appeler chaque Béninois à se reconnaître en lui.

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre que le Chef de l’Etat a mis enfin le curseur sur les qualités, les vertus (l’intégrité, le courage, la bravoure) qui ont été celles de Bio Guéra et qui doivent être celles de chaque Béninois. Il a raconté l'anecdote derrière l’érection de cette statue de Bio Guéra: un jour alors que le personnel venait de lui présenter les vœux de nouvel an, le Chef de l’Etat leur a déclaré ce que le peuple attend d’eux , «c’est de travailler jusqu’à n’en plus pouvoir donc au besoin d’aller aux sacrifices suprêmes comme cela a été avec Bio Guéra». La teneur du discours du Président de la République du Bénin, c’est «cette exaltation du Béninois, des qualités du Béninois pour nous appeler à ne plus arrêter seulement à ce que nous-mêmes avons passé le temps à professer comme nous distinguant négativement ».

Les Béninois ne sont pas le détenteur exclusif des travers ou de tous les travers mais ces travers peuvent par moment se manifester par notre vécu. Pour le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, le peuple béninois vaut plus que cela. Ces Béninois ont des qualités qui, rapportées à ces travers, leur permettent de regarder fièrement l’avenir et d’avancer.